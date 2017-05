Trår til for sykkelsporten

Laksenæringen blir en solid bidragsyter til sykkelsporten i sommer, når de går inn som en av de tunge sponsorene.

Slagordet «Laks er viktig for Norge» kommer til å være synlig på alle de store eliterittene i Norge i år.

- Vi er stolte og glade over å ha med laksenæringen som sponsor i denne sesongen. De skiller seg ut ved å være en god bidragsyter til å skape nye aktiviteter. Laksetrøyen er allerede etablert gjennom Arctic Race of Norway, og under sykkel-VM i Bergen vil ett av klatrepartiene i løypen bære navnet «Salmon Hill». Det er nettopp gjennom slike aktiviteter at laksenæringen kan bære frem noe som både de og vi er stolte av, sier president i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemann Hansen.

Tung eksponering

Norges sjømatråd administrerer laksenæringens sponsorat med sykkelforbundet. Det skjer gjennom samarbeidsprosjektet «Laks er viktig for Norge», som har som mål å vise at laksenæringen gjør mye mer enn å produsere fisk. Mange tusen har en arbeidsplass i eller på grunn av laksenæringen, og langs hele kysten bygger næringen samfunn, driver med innovasjon på høyt nivå og setter Norge på verdenskartet ved å eksportere laks til over 100 land.

Når sykkel-VM i Bergen arrangeres fra 16.-24. september, er «Laks er viktig for Norge» generalsponsor. Under VM vil rundt 300 millioner TV-seere fra hele verden daglig kunne se verdens beste syklister kjempe om VM-tittelen i et område med svært stor næringsaktivitet innen akvakultur.