Træna får seks millioner av fylkesrådet

Fylkesrådet går inn med millionbeløp til utbygging av infrastruktur i Galtneset industriområde.

Pengene kommer godt med i den videre satsingen i kommunen, med sine 430 innbyggere.

Store vannproblemer

– Det planlagte utbyggingsprosjektet på Galtneset industriområde vil være viktig for å utvikle ny industri, og for å opprettholde bosetning og aktivitet i kommunen, uttaler fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland (KrF).

Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende industri og kommunens vannforsyning i dag har store utfordringer. Innløp og avløp av sjøvann hindres, da groe i rørene tetter inntaksledninger. Man har også et ønske om å få både innløp og avløp lagt lengre ut i sjøen.

Vil skape 20-30 arbeidsplasser

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp) håper på mange nye arbeidsplasser som følge av spiren de nå sår.

– Eksisterende næring bidrar med omlag 20 arbeidsplasser og på litt lengre sikt vil etableringen av landbasert oppdrett kunne skape 20-30 nye arbeidsplasser i kommunen. Utbyggingen av Galtneset er således et svært viktig prosjekt for Træna-samfunnet, sier

Oppdrettere øker kapasiteten

Pengene skal brukes for å sikre god vannkvalitet, og for å øke avstanden til eksisterende akvakultur som er lokalisert mellom Sanna og Husøy.

– I tillegg til nyetablering av Gaia Salmon, som har fått tillatelse til landbasert oppdrett, ønsker Norway Pelagic å øke sin kapasitet og har økt behov for prosessvann i sin produksjon. I prosjektet skal man også lage nye veier på industriområdet, bygge ny kai på industriområdet og utvikle kommunal vann-/avløp infrastruktur på industriområdet, uttaler Nordland fylkeskommune på sine nettsider.