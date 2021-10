Tre omkom i drukning

Tre personer omkom av drukning i september, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Så langt i år har 60 personer druknet i Norge.

På samme tidspunkt i fjor hadde 76 personer druknet i Norge. Så langt i år er det dermed 21 % færre drukningsulykker enn i 2020, skriver redningsselskapet i en pressemelding.

Alle de tre som druknet i september var menn. To av ulykkene skjedde etter fall fra land. En mann i 60-årene ble funnet omkommet ved Fjærholmen i Færder kommune i Vestfold og Telemark. En mann, også han i 60-årene, ble funnet i Store Åklungen i Nordmarka i Oslo.

Den tredje drukningsulykken skjedde i Troms og Finnmark fylke, der en eldre mann ble funnet livløs i en båthavn i Tromsdalen i Tromsø.

Så langt i år er hele 61 % av de omkomne i drukningsulykker 60 år eller eldre. Av alle som har druknet, er 88 % menn.

Troms og Finnmark har hatt 12 drukningsulykker fra januar til september. Ni personer har druknet i Viken, mens åtte personer har omkommet som følge av drukning i Innlandet. Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland har færrest drukningsulykker så langt i 2021, med to i hvert fylke.

– Synlighet redder liv

Utover høsten synker temperaturen i vannet, og timene med godt dagslys blir færre og færre fram mot jul. 1. oktober er hummerfisket i gang, og mange kajakkpadlere bruker sjøen året rundt.

Redningsselskapet oppfordrer alle som skal ferdes på sjø og vann til å sørge for at de er godt synlige uansett vannaktivitet.

– Synlighet redder liv på to måter. For det første sørger synlighet for at alle brukere av sjøen ser hverandre, og unngår kollisjoner. Og om ulykken først er ute, sørger synlighet for at det blir enklere og raskere å finne deg for redningsskøytene og andre redningsressurser, sier Matt Skuse, fagekspert og direktør for RS Akademiet i Redningsselskapet.

Synlighet ikke bare viktig i dårlig lys eller når det er helt mørkt, men også i motlys. Matt Skuse i Redningsselskapet har tre enkle råd for hvordan du gjør deg godt synlig: Knallfarger, kvalitetsreflekser og aktivt lys.

– Knall oransje og knall gult vises spesielt godt på avstand. Reflekser på overkropp eller på hodeplagg gjør deg også ekstra synlig, og er særlig viktig for havkajakk-padlere. Refleksene bør være Solas-godkjente, sier Skuse.