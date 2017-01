Treg start på året

Torskefisket så langt i år ligger betydelig etter fjoråret. Hovedårsaken er at dårlig vær har hindret kystflåtens fiske.

Foto: Erik Jenssen

Råfisklagets omsetning i uke 4 utgjorde 163,6 mill kroner, hvorav leveranse fra én russisk frysetråler med 460 tonn torsk og 280 tonn hyse samt litt fersk hyse fra en engelsk tråler utgjorde 7,9 mill kroner. For norske båter var totalen 155,8 mill kroner, fordelt med 70,6 på fersk og 85,1 mill kroner på fryst råstoff, melder Råfisklaget.

Tilsvarende uke i fjor nådde 238,7 mill kroner, av det var 67,7 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, og totalen på 171,0 mill kroner for norske båter var fordelt med 92,9 på fersk og 78,0 på fryst. Tendensen holder seg dermed med redusert omsetning av ferskt råstoff, mens fryst ligger bedre an enn til samme tid i fjor.

Per uke 4 er totalen for norske båter 599,2 mill kroner i år fordelt med 231,4 på fersk og 367,7 på fryst, mens status for fjoråret var 637,6 mill kroner der fersk utgjorde 357,4 og fryst 280,3 mill kroner. For utenlandske båter er det reduksjon i omsetningen fra 128,1 mill kroner pr uke 4 i fjor til 56,2 mill kroner til samme tid i år.

Totalt kommer Råfisklaget dermed ut med 655,4 mill kroner hittil i år, mot 765,8 mill kroner til samme tid i fjor. Også i uke 4 ble fisket mye værhindret. For kystflåten ga dette seg utslag i reduserte landinger onsdag til fredag, for så å ta seg litt opp i helga. Totalt landet fersk torsk i uke 4 nådde dermed bare 2.930 tonn, av det var 440 tonn fra trålere. Garn stod for 1.270 tonn av de 2.930 tonnene, mens 900 tonn var tatt på snurrevad og 250 tonn på line/autoline. For kystflåten er dette litt opp fra uka før, men fremdeles labert.

Landingene av fersk torsk er redusert fra 13.600 tonn pr uke 4 i fjor, til 9.000 tonn i år. Det meste av reduksjonen er kommet i Troms og Vesterålen, som har fått sitt kvantum halvert. Det er imidlertid utsikter til betydelig økte landinger bare været bedrer seg, ettersom innslaget av torsk i fangstene er økende langs kysten av Finnmark, Troms og Vesterålen. Men også inngangen av uke 5 er dårlig værmessig med mye landligge, ifølge Råfisklagets rapport.