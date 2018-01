Trekker nærmere Nordland

I løpet av en ukes tid forventes det at silda når kysten utenfor Træna og Myken. Det regner Sildelaget vil resultere i at flere båter fra kystgruppen kommer inn i fisket.

Sildeflåten har forøvrig tilbakelagt ei brukbar sildeuke trass i at silda står dypt, rapporterer Sildelaget i sin siste ukerapport.

Tok seg kraftig opp

- Tatt værforholdene i betraktning fikk vi en brukbar uke på NVG silda med totalt 23.000 tonn i journalen. Av dette er hele 17.800 t innmeldt fredag og lørdag. Ringnot har bidratt mest sist uke med 9.200 tonn, kyst med 5.400 tonn, trål med 4.500 tonn og fra tre danske fartøy har vi innmeldt 3.900 tonn, heter det i rapporten.

Silda er fortsatt ut i Norskehavet, og av ukens kvantum er hele 21.900 tonn fisket her. Der 12.000 tonn er tatt så langt vest som i Smutthavet.

Det resterende kvantum er fisket i Kaldfjorden, på Møre/Trøndelag, innsida av Lofoten og rundt 25 n.mil nordvest av Torsvåg der 3 båter har fisket knappe 600 t.

Bra størrelse

Størrelsene på silda vest i havet har snittvekter i området 307- 365 gram, med totalsnitt på 350 gram. Disse størrelser er attraktiv til skinnfri filet så sant fettinnholdet er innenfor markedets krav og kvaliteten ellers er god. Så langt rapporterer kjøperne om at silda har mer fett enn i fjor på samme tid.

Silda på kysten er, som tidligere, mindre av størrelse. Den som er tatt nordvest av Torsvåg er

fra 195- 230 gram og dette er sannsynlig den silda som har stått på Kvænangen som nå er på vandring mot gytefeltet.

Fiskerne melder nå om at silda ut i havet har satt kursen mot Norskekysten. De østligste fangster er tatt vel 60 nautiske mil nordvest av Røst. Silda i dette område har et lag til å stå dypt og mer spredt, noe som gjør fangsting med not vanskelig.

Fra områdene lengst vest står silda i mer tette konsentrasjoner og den kommer opp som normalt på nattestid. Her har vi rapporter om kast på opp til 1.100 tonn.

- I kommende uke forventer vi at silda når kysten i området Træna/Myken eller Røst slik at flere båter i kystgruppen kommer inn i fisket. For ringnot så vil nok flere flytte fokus over på loddefiske, skriver sildelaget.