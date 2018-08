- Trekker seg i dag

Aftenposten har sikre kilder på at Per Sandberg går av som fiskeriminister i dag.

Det melder avisa på sine nettsider.

At Per Sandberg trekker seg i dag som minister, har avisa to uavhengige kilder på. Det ligger dermed an til et ekstraordinært statsråd, der det vil blit utpekt ny fiskeriminister.

Kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide, svarer følgende på spørsmål om kommentar fra Aftenposten.

– Vi kommenterer aldri på den typen spekulasjoner, sier Måseide til avisa

– Vi har sikre kilder som sier han vil trekke seg i dag, er det din eneste kommentar?

– Ja, sier Måseide før hun legger på.

Statsminister Erna Solberg skal senere i dag svare på spørsmål fra flere stortingsrepresentanter i ulike partier vedrørende Per Sandbergs Iran-reise.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes var først ute med kritiske spørsmål knyttet til Iran-reisen.

– Det er forståelig at han konkluderer slik han gjør. Spørsmålet er om han har vært ett unntak, eller om han er et eksempel på en elendig sikkerhetskultur i regjeringen. Tar han nå en for laget, for å si det sånn, spør Fylkesnes.

Sandberg orienterte statsministeren først to dager etter at han ankom Iran.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyste han til Norsk Telegrambyrå.