Troms og Finnmark får mest av korona-pakken

Troms og >Finnmark stikker av med den største andelen av korona-pakken som Kystverket har fått.

I forbindelse med at Stortinget 31. mars vedtok økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, ble det bevilget 100 millioner kroner ekstra til Kystverkets vedlikeholdsarbeid samt opprydding av eierløse blåskjellanlegg.

Skal styrke kriserammede sektorer

De økonomiske tiltakene skal bidra til å styrke den kriserammede bygg- og anleggssektoren ved at viktige vedlikeholdsoppgaver blir utført.

Ekstramidlene skal benyttes slik:

87,5 millioner kroner er satt av til en portefølge av vedlikeholdsprosjekt som framgår av oversikten under.

10 millioner kroner er øremerket opprydding av eierløse blåskjellanlegg som potensielt utgjør en fare for sjøtrafikken.

2,5 millioner kroner er satt av til vedlikehold av bygningsmassen til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Prosjektene som får midler er prosjekt som kan settes i gang raskt og som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

– Dette er kjærkomne ekstramidler som er retta mot nødvendig vedlikeholdsoppgaver som vi ellers ikke ville klart å prioritere innenfor de rammene vi har for 2020. Ferdigstillingen av planunderlaget for de aktuelle prosjektene er allerede i gang. Vi tar sikte på å sette oppdragene ut i markedet så raskt som mulig og håper selvsagt at lokale entreprenører gjør seg klar for å konkurrere om dem, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Dette er prosjektene som får midler:

Fyrvedlikehold:

Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

Digerudgrunnen fyr i Frogn kommune, Viken fylkeskommune

Homlungen fyr i Hvaler kommune, Viken fylkeskommune

Store-Torungen fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

Lista fyr i Farsund kommune, Agder fylkeskommune

Ryvingen fyr i Lindesnes kommune, Agder fylkeskommune

Hellisøy fyr i Fedje kommune, Vestland fylkeskommune

Kråkenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Skongenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Ulvesund fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Hendanes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Skalmen fyr i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Bjørnsund fyr i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Ulla fyr i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Skomvær fyr i Røst kommune, Nordland fylkeskommune

Bremstein fyr i Vega kommune, Nordland fylkeskommune

Træna fyr i Træna kommune, Nordland fylkeskommune

Brannverntiltak i flere fyrbygningar i fleire kommuner i Møre og Romsdal fylkeskommune

Ytre Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

Geita fyr i Askvoll kommune, Vestland fylkeskommune

Storholmen fyrstasjon i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Skomvær og Landegode fyrstasjonar i Røst/Bodø kommune, Nordland fylkeskommune

Makkaur fyr i Båtsfjord kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Bøkfjord fyr i Sør Varanger kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedlikehold av kai/molo:

Nordre Bjørnsund-Fræna i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kvalsund-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kvalsvik-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Hareid i Hareid kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Veidholmen allmenningskai, Innveien i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Dypfestvåg allmenningskai i Bjugn kommune, Trøndelag fylkeskommune

Fullføre reparasjon molo Andenes fiskerihamn i Andøy kommune, Nordland fylkeskommune

Hovsund molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune

Skarstahamn molo i Ballangen kommune, Nordland fylkeskommune

Laukvik molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune

Vikvågen molo i Sømna kommune, Nordland fylkeskommune

Bolga allmenningskai i Meløy kommune, Nordland fylkeskommune

Husøy molo i Lenvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vadsø sandfangarmolo i Vadsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Gamvik molo (Langskjærmoloen) i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Ersfjord allmenningskai i Berg kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Årviksand allmenningskai i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Gamvik allmenningskai i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Sandland allmenningskai i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

De budsjetterte kostnadene til vedlikeholdsprosjektene fordeler seg slik fordelt på fylkeskommunene:

Agder 9 350 000

Møre og Romsdal 21 450 000

Nordland 22 500 000

Troms og Finnmark 23 100 000

Trøndelag 1 500 000

Vestland 5 600 000

Viken 800 000

I tillegg kommer 2,5 millioner kr til vedlikehold av sjøtrafikksentralen i Vardø (Troms og Finnmark) og 10 millioner kroner til opprydding av blåskjellanlegg. Disse anleggene er foreløpig ikke regnet inn i den fylkesvise fordelingen ettersom det ikke er besluttet hvilke anlegg som skal fjernes.