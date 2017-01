Tror fisken tar igjen olja i 2035

Sintef-forsker Karl A. Almås tror ikke det er usannsynlig at sjømatnæringene omsetter like mye som oljenæringa i 2035.

Foto: OLF

Almås ledet i 2012 utvalget «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», og baserer sine utsagn til NRK på konklusjonene herfra.

I rapporten anslo forskerne at verdiskapingen fra sjømatnæringer på 550 milliarder kroner i 2050. Og i det estimatet er absolutt alt som kan spises fra havet tatt med, inkludert dyrking av tang og tare som mange har store forhåpninger til. Og det er nettopp utnyttelsen av muligheter som i dag ikke er i bruk, som ifølge Almås vil gi størst økning.

– Vi har store muligheter gjennom produksjon av tare til både menneskemat og dyrefor. Der er vi knapt kommet i gang i Norge. Det er også muligheter gjennom såkalt marin ingrediensindustri. Det vil si å utnytte restmateriale av fisken til for eksempel legemidler, sier Almås til NRK.

Men det er ikke bare fordi sjømatverdien øker at inntektskurvene fra fisk og olje møtes. Det er en kjent sak at eksportinntektene av olje er nedadgående. I 2012 utgjorde petroleumsomsetningen 630 milliarder kroner, mens den i 2015 var 450 milliarder. Hvis utviklingen i begge næringene fortsetter som nå, anslår Karl A. Almås ifølge NRK at man i 2035- 40 vil oppleve at de to næringene er jevnstore.