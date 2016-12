Tror på Lofoten-kompromiss i Ap

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Selnes Skjæran, tror partiet kan ende med et nytt kompromiss om Lofoten.

Foto: Dag Erlandsen

Til Dagens Næringsliv sier Selnes Skjæran at det kan bli et kompromiss om delutredning eller utsettelse av konsekvensutredningen av oljevirksomheten.

I går sa partileder Jonas Gahr Støre til samme avis at han ikke vil behandle Lofoten annerledes enn andre potensielle områder for oljeboring.

– Det må være en gjenkjennelighet i hvordan vi vurderer dette området slik vi vurderer andre områder hvor en regions muligheter og sårbarhet veies ut ifra de kriterier vi gjør andre steder langs kysten. Det er uheldig å ta et område ut og si at her gjelder det helt særegne kriterier, sier han til avisen.

Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark har sagt nei til å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det samme har ulike LO-forbund utenfor industrien.

I følge en spørreundersøkelse er 49,8 prosent av Norges befolkning imot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 35,5 prosent er positive, mens 15 prosent ikke har gjort opp noen mening, skriver Klassekampen.