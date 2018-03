Tror på ny æra for Bodø

Det manglet ikke på godord da Salten Fiskeindustri åpnet dørene mandag ettermiddag. - En ny æra for Bodø, slo ordfører Ida Maria Pinnerød fast, da hun klippet over snoren for bedriften som igjen skal sette Bodø på fiskerikartet.

Foto: Øystein Ingilæ

Foreløpig er det forholdsvis beskjedne investeringer som er gjort i industrianlegget på Burøya. Men mottaksavdelingen til Salten Fiskeindustri er bare en liten del av prosjektet.

Salten Fiskeindustri har sine lokaler på Burøya i Bodø.

Målet er å produsere 2,500 tonn ferdigvarer av klippfisk i Bodø, og med råstoffkjøp over egen kai på 3.000 tonn. Derfor ble dagens hendelse i Nordlandshovedstaden sett på som et viktig vendepunkt, der Bodø for alvor tas inn i det grønne skiftet. Heretter vil fiskeri stå høyt på prioriteringslisten, både for politikerne og næringslivet i Byen.

Solid gruppe

Bak satsingen står Sigurd Rydland, som har fått med seg tunge investorer som Salten Akva og Per Ståle Lundbakk som kommer fra Max-Mat familien. Lundbakk sterkt inne i det nye prosjektet, med en eierandel på 24 prosent i Salten Fiskeindustri, og en vesentlig del av produksjonen vil foregå i Max-Mats tidligere lokaler. I tillegg er Brødrene Karlsen fra Husøya inne med en liten eierandel, og vil være en viktig samarbeidspartner i den framtidige satsingen.

Sentral beliggenhet

Sigurd Rydland er ikke i tvil om Bodø er stedet for fiskerisatsing. Byen ligger et steinkast fra Lofoten, og har en infrastruktur som passer fiskerinæringen godt. Han har derfor klokkertro på at det skal gå an å få til en levedyktig fiskeindustri i Byen. Det tror også Bodø ordfører som mener Salten Fiskeindustri bare er starten på noe som på sikt vil bli meget stort for byen, og ta byen med i det mange tror blir landets viktigste næring i framtiden.