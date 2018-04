Tror på nytt superagn

Deadliest Catch-stjernen Sigurd Hansen, bedre kjent som Captain Sig, skal fronte et nytt agn for krabbe som han mener kan revolusjonere fangsten.

Foto: F/V Northwestern

- Dette kan forandre hele verden, sier tv-stjernen til Karmøynytt om en nyutviklet agnbrikett som vil virke som en magnet på krabbe, samtidig som den vil spare annen fisk fra å havne i agnposen.

– Denne briketten er miljøvennlig og renslig. Ved bruk av denne som agn slipper fiskerne å bruke masse ressurser på å fiske og lagre agnet. Nå kan denne fisken brukes til menneskemat i stedet, sier Hansen til avisa.

Det var Jens Inge Eng fra Skudenes som fikk idéen til krabbeagnet som Captain Sig nå skal være med å markedsføre, i første omgang i Norge.

– Det er fantastisk å få verdens mest kjente fisker på laget i «Captain Sigs Baits AS», sier Eng som er daglig leder i selskapet til samme avis.

Agnbriketten er laget av restråstoff fra fisk, og tilsatt ingredienser som gjør den uimotståelig for krabbe. Foreløpig er agnet utviklet for taskekrabbe, Sigurd Hansen er ikke i tvil om at man også vil få på plass en agntype for fangst av kongekrabbe og snøkrabbe.