Tror på oljekompromiss

Flere av Aps fylkesledere tror partiet kan ende opp med å si nei til oljeåpning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Norsk olje og gass

NRK har ringt alle Aps fylkesledere for å lodde stemningen foran rekken av årsmøter som ligger foran dem. Og flere holder ifølge NRK muligheten åpen for at det kan bli gjort flere vedtak på linje med det Ap i Troms og Finnmark har gjort.

Et eksempel er Vest-Agder, der fylkeslaget i fjor stemte ja med klar margin. Nå er ikke fylkesleder Bjørn Egeli like sikker.

- Det har åpenbart vært en meningsendring hos oss. Resultatet kan fort bli noe annet enn det ja som ble vedtatt i fjor, sier Egeli til NRK.

Også nestleder Hadja Tajik holder muligheten for noe annet enn et ja åpen.

- Det er ikke utenkelig at det blir et kompromiss som tar opp i seg bredda av standpunkt som er der, sier Tajik til NRK.