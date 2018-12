Tror toppen er passert

Norges Fiskarlags titt inn i glasskula for 2019 antyder at toppen er passert, og at neste års førstehåndsverdi blir 13 prosent lavere.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlags økonomisjef Erling Holmeset jr har tatt for seg en rekke kjente faktorer for hva som påvirker og bidrar til den samlede førstehåndsverdien av norsk villfisk. I en artikkel på Fiskarlagets nettsider sier Holmeset at man tror den samlede førstehåndsverdien i 2018 vil komme opp på hele 19,5 milliarder kroner.

Og den rekorden kan bli stående en god stund. Holmeset peker på at flere av de store fiskeriene vil ha reduserte kvoter i 2019, i tillegg til at utenforliggende forhold som for eksempel sterkere kronekurs vil kunne påvirke.

- Basert på endringer i kvoter og kronestyrking iht. Norges Banks prognoser, kan førstehåndsverdi for norske fartøy bli redusert til om lag 17,0 mrd. kroner, eller knapt 13 % i 2019. En fortsatt god global etterspørsel etter sjømat og styrket markedsarbeid, kan bidra til å dempe noe av de negative sidene med redusert kvote og sterkere krone som ventes i 2019, sier Holmeset, som samtidig understreker at prognosen for neste år er svært usikker.