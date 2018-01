Tror torsken er rett rundt hjørnet

Så langt har det vært skralt med torsk utenfor Lofoten og Vesterålen. Men nå tror fiskerne den er rett rundt hjørnet.

Rune Paulsen på Havbrått synes det ser litt lysere ut utenfor Andenes. - Det er mer torsk i dag enn i går, så det ser jo lysere ut nå, sier han til Bladet Vesterålen. Derfor tror han det kun kan være et tidsspørsmål før innsiget starter.

Økende torskeinnslag

- Vi har tatt to hal nå og holder på å heise inn deet tredje. Vi fikk tusen kilo i det første og to tusen i det andre. Det er absolutt mer torsk i disse halene enn hva vi så i går. Da var det betydelig innblanding av sei, men det er det ikke i dag, sier han. Det er mindre sei i fangsten i dag enn i går, så det ser jo ut til at det er noe på gang, sier han til avisa.

Han tror derfor at torsken vil være på plass en gang i løpet av neste uke.

Venter på fullmåne

- Månen er vel bare halv nå, men det er bare ei uke til den er full, så jeg tror nok vi kan vente økende mengde skrei fram mot første uka i februar, sier Paulsen til Bladet Vesterålen.

Han understreker at det ene året er aldri det neste likt. Tidligere har det kommet inn sild i fjordene i Vesterålen og da har torsken fulgt etter, men i år har det ikke vært sild og det har påvirket innsiget av skrei.

- Men nå kommer i alle fall skreien, så får vi nå bare vente på silda.