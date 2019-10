Trosser forskernes råd - øker torskekvoten

Til tross for at forskerne anbefalte en reduksjon, har Norge og Russland blitt enige om å øke den totale torskekvota fra 725 000 til 738 000 tonn.

Partene signerte protokollen torsdag ettermiddag. Torskekvota for 2020 er satt til 738 000 tonn torsk og for hyse blir kvota 215 000 tonn. Det betyr 13 000 tonn mer torsk, men det skal fiskes hele 40 000 tonn mer hyse.

- Etter nok en runde med gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2020 som ivaretar fiskerinæringens interesser, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Her kan du lese hele protokollen

– Det er god etterspørsel etter torsk, og økninga som er avtalt for kvota i 2020 er positiv for fiskeindustrien i Norge, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen.

– Kvoteøkninga på hyse gjør at vi får mer tilgjengelig råstoff for industrien, og det er gledelig at hysebestanden ser ut til å være i så god vekst. Nå blir utfordringa å sørge for at vi faktisk utnytter hysekvota på en god måte, og at vi klarer å tilvirke en større del av hysa på en lønnsom måte i Norge, sier Johansen.

Fornøyd fiskarlagsleder

– Møtet og avtalen er et bevis på det gode forvaltningsarbeidet som vi har på fellesbestandene i Barentshavet. Dette gir muligheter også for fiskeåret 2020, sier Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen. I tillegg til kvoteavklaringer ligger det i avtalen forbedrede muligheter til informasjon om regelverk og regelverksendringer, som bidrar til økt gjensidig fiskemuligheter i hverandres soner.

– Et litt skuffende element i avtalen er reduksjonen av Norges mulighet til fiske etter reker i russisk sone. Reduksjonen vil være fra dagens nivå på 6000 tonn til 4500 tonn i 2020, sier Kjell Ingebrigtsen.

Store verdier

Førstehåndsverdien på fellesbestandene er for Norges del på mellom 16 og 18 milliarder kroner etter dagens prisnivå, ifølge Norges Fiskarlag.

– Jeg opplever at både vi som fiskere og våre myndigheter på begge sider av grensa har et ønske om en forutsigbar og ansvarlig felles tilnærming til forvaltningen og uttaket av ressursene. Dette er et grunnleggende viktig aspekt som har preget forhandlingsklimaet i kommisjonen over tid, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Årets avtale bidrar til å skape en forutsigbar tilnærming til verdiskaping i 2020 og legger et videre godt grunnlag for det fortsatte samarbeidet mellom våre to land.

Årets forhandlinger fant sted i den russiske byen Petrovodsk, litt nordøst St.Petersburg. Forhandlingene førte og til at det åpnes opp for en liten loddekvote på 500 tonn til forskningsfangst. Norsk tilgang til rekefiske i russisk sone ble satt til 4 500 tonn. Det blir også en videreføring av russisk tilgang til seifiske, som i 2019.

Rådet fra den internasjonale havforskningsrådet ICES i juni, var en reduksjon av totalkvota på 35 000 tonn.

– ICES tilråder at det blir tatt 689 672 tonn nordøstarktisk torsk til neste år. Torskekvoten for i år er på 725 000 tonn og det er 50 000 tonn høyere enn ICES sitt kvoteråd for 2019. Det var på nesten 675 000 tonn nordøstarktisk torsk, uttalte havforsker Bjarte Bogstad i juni.

Bogstad er Norges representant i ICES sin rådgivende komité (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskingnsinstituttet.