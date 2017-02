Tungemesterne kåret

Det årlige mesterskapet i VM for tungeskjærere har frembrakt to nye verdensmestere.

Skreifestivalen på Myre ble lørdag avsluttet med det tradisjonelle VM i tungeskjæring. Etter at veteraner fra de voksnes rekker hadde varmet opp publikum var det ungdommens tur. Og etter innledende heat sto det til tre finalister klar i to klasser: Over og under 12 år.

Etter en spennende sluttspurt var det Sigurd Einarsen som vant den eldste klassen med 36 feilfrie tunger på piken. I klassen under 12 år var det Eivind Andre Paulsen som var den skarpeste kniven på bruket.

De to vant en pengepremie på 1.500 kroner, og får i tillegg reise til Oslo og for å være med å skjære tunger på rød løper, og promotere filmen «Tungeskjærerne» som har hovedstadspremiere senere i vinter.