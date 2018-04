Tungeskjærerne for alle

Har du aldri fått rota deg til å se Solveig Melkeraaens dokumentarfilm Tungeskjærerne? Nå er en forkortet utgave tilgjengelig på NRKs nettsider.

Foto: Solveig Melkeraaen

Filmen, som er Norges eneste helaftens dokumentarfilm for barn, handler om Ylva Melkeraaen Lundell fra Oslo. Hun reiser til Myre for å lære seg å skjære torsketunger. Hun får kyndig opplæring av Tobias Evensen fra Myre, og filmen følger de to, samt flere tungeskjærere på Myre både i tungeskjæringa og på hjemmebane.

Filmen har gått sin seiersgang over store deler av verden, og den er blitt vist på flere store internasjonale filmfestivaler.

Filmen som nå ligger på NRKs nettsider er en kortere utgave av filmen som gikk på kino.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan den klippa utgaven av filmen ble. Jeg var først redd for at noe ville gå tapt, men den utgaven som skal vises på NRK er veldig bra, sa Solveig Melkeraaen til Bladet Vesterålen tidligere i år.