- Tungt å gi slipp på fiskeri

Hvis Per Sandberg selv vil, blir han justisminister på fast basis. Men han kvier seg, av flere hensyn.

Foto: Dag Erlandsen

I et intervju med Adresseavisen snakker Sandberg om vegvalget han står i. At han allerede har fått oppmerksomhet for å være straffedømt i forbindelse med en voldssak bakover i tid, er et av momentene som gjør at han kvier seg for å gå inn i departementet med ansvar for lov og rett.

- Det er mange avveininger for og imot. Jeg synes dette er sammensatt. Som sagt: folk tilgir, men glemmer ikke. Jeg kan ikke se på at statsministeren må bruke av sine verdifulle ressurser og tid på å besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sier Sandberg til Adresseavisen.

- Se venstresiden, de har plukket frem T-skjorten min, kjørt på med feilsitater og usannheter. Jeg vil ikke tillate at statsministeren skal bruke energi på alt dette. Det handler om å ikke gi venstresiden muligheten til å få fokus bort ifra politikk.

- Jeg har også barn jeg må ta hensyn til. Trykket vil øke. Og jeg bli jo ikke kvitt alt dette. Terje Søviknes og meg selv. Vi blir ikke kvitt dette. 30 år, 40 år, 50 år. De sier de tilgir, men de glemmer jo aldri, sier Sandberg til Adresseavisen.

Sandberg har tidligere gitt uttrykk for at han trives svært godt i jobben som fiskeriminister.

- Det andre elementet jeg vurderer er at jeg har holdt på som fiskeriminister i to og et halvt år. Om jeg skal få si det selv, så går det rimelig greit. Dette året er avgjørende for et par store saker for å få fremtidens fiskeri og havbrukspolitikk på plass. Det er tungt å slippe taket.