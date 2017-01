Tunnel til 2,6 mrd

Den planlagte skipstunnelen gjennom Stadlandet vil koste 2,6 milliarder kroner. Kystverket anbefaler bygging.

Foto: Kystverket

- I en konsekvensutredning av Stad skipstunnel anbefaler Kystverket at Stad skipstunnel bør bygges. Torsdag 12. januar ble konsekvensutredningen overlevert til Selje kommune sammen med reguleringsplanen for Stad skipstunnel. Det skriver Kystverket på egen hjemmeside.

Velsignelse

Etter en heller kronglete innledning, ga Stortinget til sist sin velsignelse til forprosjektet. Nå er altså denne delen av jobben snart gjennomført, og Kystverket vender tommelen opp.

Ifølge nye beregninger vil Stad skipstunnel ha et kostnadsoverslag på 2,6 milliarder kroner (P85). Dette er en økning i kostnadsoverslaget på 2,3 milliarder kroner som ble skissert i 2010.

På et folkemøte i regi av Selje kommune ga Kystverket og Asplan Viak innbyggerne i Selje kommune et innblikk i konsekvensutredningen, reguleringsplanen og forprosjektet for Stad skipstunnel. Forprosjektet – som inneholder en rekke analyser og rapporter – skal overleveres Samferdselsdepartementet i mai 2017, melder Kystverket.

Nøyaktig teknisk grunnlag

– Nå som teknisk forprosjekt er ferdig, har vi fått et mer nøyaktig teknisk grunnlag enn vi har hatt tidligere. Økningen i kostnadsoverslaget skyldes behovet for omlegging av veger i tilknytning til entringen av skipstunnelen, samtidig som vi har skissert en mer robust portalkonstruksjon enn det som var tidligere anslått, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Stortinget har satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for Norsk Transportplan 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang, 37 meter høy og 26,5 meter bred og vil gjøre det mulig å unngå det fryktede Stadhavet.

Det vil ta fem år å bygge tunnelen.