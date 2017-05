- Turister jager bort fiskere

Fiskeridepartementets innskjerping i Kaldfjorden og Bergsfjorden er utelukkende av hensyn til hvalsafari og nordlysturister. Det hevder Fiskebåt.

Foto: Dag Erlandsen

- Nordlysturister jager bort fiskerne. Endringene er ikke begrunnet i biologiske eller økosystembaserte årsaker, men utelukkende av hensyn til reiselivsnæringen, herunder nordlys og hvalsafari i området, skriver organisasjonen i et skarpt brev til departementet. Og stiller spørsmål ved om departementet har lovhjemmel til å bygge fiskerireguleringer på andre forhold enn dem Havressursloven legger til grunn.

Bak brevet ligger en uttalelse fra Troms Fylkesting fra juni 2015, der det av hensyn til reiselivsnæringen blir bedt om å fjerne dispensasjonsadgangen til å fiske sild for fartøy over 21 meter og makrell med ringnotfartøy over 28 meter innenfor fjordlinjene i nettopp Bergsfjorden og Kaldfjorden.

I et høringsbrev fra Fiskeridirektoratet året etter fremgår det at Nærings- og fiskeridepartementet spesifikt ba om at høringen skulle inkludere denne uttalelsen. Andre høringsparter, herunder Fiskebåt og Norges Fiskarlag, gikk i sine høringssvar imot fjerning av adgangen til å dispensere fra fjordlinjebegrensningene. Dette ble begrunnet i fiskerifaglige råd, ifølge Fiskebåt.

- Da det kan virke som at departementet i sitt vedtak utelukkende har lagt til grunn reiselivshensyn, kan det etter Fiskebåt sitt syn stilles spørsmålstegn ved departementets hjemmelsmessige grunnlag. Et klart brudd på de forvaltningsmessige prinsipper som tidligere er lagt til grunn av fiskerimyndighetene, skriver organisasjonen, som ber Nærings og Fiskeridepartementet reversere endringene.

- Fiskebåt vil minne departementet om at innføring av fjordlinjene i 2004, ble gjort etter en lengre prosess og med bakgrunn i et ønske om å redusere fiskepresset etter kysttorsk og andre lokale fiskebestander. Fjordlinjene og regelverket rundt disse, har i ettertid vært endret og tilpasset den til enhver tids rådende situasjon med hensyn til biologiske forhold.

- Dispensasjonsadgangen, som departementet nå har fjernet, er etter Fiskebåt sitt syn et av de virkemidler som la til rette for en fornuftig regulering av fisket, ved at hensynet til fiskeflåten og de ulike bestandene kunne vurderes fortløpende og med bakgrunn i de hensyn Havressursloven bygger på.