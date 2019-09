Turistfiskelisens som et minimum

Nordkalottfolket gleder seg over at fiskeriminister Harald T. Nesvik setter fokus på å holde turistfiskenæringen innenfor lovlige former, og ønsker å innkalle til møter om dette utover høsten. Vi andre har lenge etterlyst tiltak som kan kontrollere turistfisket.

Det skriver Lasse-Håvard Lyngmo, fiskeripolitisk talsmann og 3. kandidat for Nordkalottfolket til fylkestinget i Troms og Finnmark

Det er uforståelig for oss at vi i Norge skal tillate turister å hente ut fisk fra havet i det omfanget som gjøres. I utgangspunktet er det ingen grunn til at det skal være lov å føre ut fisk i det hele tatt. Turistfiske i sjø i andre land, dreier seg i stor grad om trofefiske og er et segment innenfor turismen hvor man kan få god økonomi. Men, det vi ser i Norge er noe helt annet. Vi har tillatt at resten av Europa skal kunne komme hit og bruke kysten vår til matauk.

Som et mimum bør man innføre en turistfiskelisens, hvor man fradømmes muligheten til å fiske, om man blir tatt for ulovligheter innenfor dette feltet.

Lovverket må endres for å få stoppet smuglingen. Og ikke minst må lovverket ta hensyn til dårlig utnyttelse av ressursene som blir høstet, samt ha klare regler om fiske/fangstmetode.

Vi har ikke alle svarene på dette i dag, her må man hente inn mer opplysninger både fra fiskere som har observert galskapen, og fra reiselivsanlegg som faktisk har et ønske om å gjøre dette på en god måte. Samtidig er det fortsatt statens jobb på ta lovbrytere, man kan ikke overlate denne jobben til sivilbefolkningen gjennom at næringen sjøl skal ha ansvar for dette. Vi kan ikke ha et system som gjør at det lønnes for utlendinger å smugle fra oss fordi det er for lite kontroller og for lav straff – da er forbud nærliggende, og må vurderes.

Vi ser også at fiske/fangstmetoder må gjennomgås og begrenses. Noen har nå begynt med dykking, og fangst av kveite og steinbit med harpun. Dette mener vi kan være svært skadelig for bestandene og bør derfor forbys.

En ting er sikkert. Reiselivsnærnigen kommer til å vokse, og havfisketurisme er stort segment. Det er stor sannsynlighet for at problemene vil bli verre, og at den til slutt ødelegger både for kystbefolkningen, fiskere og seg selv. Det må derfor tas tak nå. Det er ikke en dag å miste.