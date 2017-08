Tusentalls krabber satt fast

Etter noen få dagers rensking av tapt bruk, har flere tusen krabber og andre sjødyr fått livet i gave.

Fiskeridirektoratet startet opprenskingen 22. august utenfor kysten av Finnmark, nær grensen til Russland, der det pågår et aktivt fiske etter kongekrabbe.

Opprenskingen gjennomføres etter en plan som er utarbeidet på bakgrunn av rapporter fra fiskere om hvor redskap er mistet.

- Det hadde vært svært vanskelig å gjennomføre en slik opprensking uten et system som plikter fiskerne å melde fra hvor garn, liner og teiner settes samt at det er et krav å rapportere tapte fiskeredskap. Dette gir oss både nøyaktige posisjoner og «hot spots» for opprensking, sier toktleder Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet.

- Mange fiskere har opplevd vase på både fiskesnøre og line, men få har vært mer uheldig enn han vi kom over utenfor Slettnes. Der hadde det gått skikkelig galt med flere tusen meter line i stor vase. All honnør til fiskeren som meldte fra, sier Langedal.

Men selv om mange fiskere er samvittighetsfulle og melder fra om hvor de mister redskap, ligger altfor mye igjen i havet.

- Fiskerne blir stadig bedre til å rapportere, men det er helt klart rom for forbedring. Det er trist at vi finner garnlenker fulle av kongekrabbe som ikke er rapportert mistet, sier Langedal.

Opprenskingen pågår med fartøyet M/S «Vendla», som er innleid av Fiskeridirektoratet. Fartøyet er utstyrt for å håndtere alle typer «fangst» av fiskeredskap. Det som tas opp blir sortert og levert til gjenvinning i samarbeid med Norsk Fiskeriretur AS.

Opprenskingsfartøyet befinner seg nå i området ved Nordkapp.

- Så langt har operasjonen vært konsentrert i områder for fiske etter kongekrabbe. Dette avsluttes snart og så vil vi fortsette på nye områder ved Sørøya, før vi starter opprenskingen etter blåkveitegarn og annet bruk lenger vest og sørover langs kysten, forteller Langedal.