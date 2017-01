Tusenvis av tonn skall går på havet

Skallene fra kongekrabben har et stort verdiskapingspotensiale, som ennå ingen har funnet ut hvordan man skal utnytte. Derfor dumpes de.

Det er NRK Finnmark som melder at alle fiskebedriftene som har søkt om dispensasjon fra forurensningsloven, har fått innvilget tillatelsen til å dumpe krabbeskall på havet i 2015 og 2016.

NRKs gjennomgang av alle de 21 innvilgede søknadene oppsummerer en total dispensasjon for dumping av 5.470 tonn krabbeskall. Ifølge seksjonsleder ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Magnus Jakola-Fjeld utnytter ikke bedriftene rammene for dumpingstillatelsene fullt ut, slik at det totale kvantumet som faktisk går på havet ikke har vært like stort som tillatelsene åpner for.

Råstoffsjef i Norway Seafoods, Ørjan Nergaard sier til NRK at situasjonen ikke er heldig. Ikke bare har bedriftene utgifter til å leie båt for å dra ut og dumpe skallene på anvist plass, det handler også om sløsing med en potensiell ressurs.

– Men det er ingen industri som kan bruke dette. Man har ikke funnet anvendelse per nå for krabbeskall. Jeg vet det jobbes med det og det forskes på om man kan utnytte råstoffet som det kan være til en eller annen produksjon, eller anvendelse, sier Nergaard til NRK.