Tvang kan få Ingøy på fote igjen

Måsøy kommune vil ta i bruk alle midler for å få fiskebruket på Ingøy igang, om så ekspropriering. Det har gitt en åpning for at Fjordlaks kanskje gjenåpner anlegget.

Ordfører Reidun Helene Mortensen sier at hun hadde en lang samtale med Fjordlaks-eier Anders Pedersen mandag kveld, dagen før folkemøtet som ble gjennomført på Ingøy tirsdag.

Kan være aktuelt med gjenåpning

Her fikk hun forståelse at det kan være aktuelt for Fjordlaks å gjenåpne fiskebruket som de stengte ned for halvannet år siden, og har nektet å selge til andre som skal drive konkurrerende virksomhet med Fjordlaks-anlegget i Tufjord.

Anders Pedersen krever ifølge NRK at kommunen må utvide og forbedre tilgangen på rent vann og strøm, og sier at hvis det kommer på plass så vil Fjordlaks vurdere å sette i gang produksjonen igjen.

Dette er helt nye opplysninger for ordfører Mortensen. Hun velger imidlertid å tro på at de vil finne en løsning.

- Det eneste alternativet for oss, er at fiskebruket på Ingøy gjenåpnes, uavhengig av hvem som eier det, sier hun.

Fiskebruket helt avgjørende

For befolkningen på Ingøy, er det helt avgjørende at fiskebruket fungerer. Det er krumtappen for hele samfunnet. Uten fiskebruket vil hele samfunnet dø ut. Derfor vil Måsøy strekke seg langt for å igang drift her.

- Vi vil ta i bruk alle midler. Om så det måtte være ekspropriering av anlegget, sier Mortensen til Kyst og Fjord.

Under folkemøtet tirsdag deltok blant annet stortingspolitikerne Per Olav Lundteigen og Geir Iversen fra Senterpartiet.