Uakseptabelt kutt til velferdsstasjoner

Norges Kystfiskarlag mener det er svært viktig å opprettholde midler til drift av fiskernes velferdsstasjoner, som i regjeringens statsbudsjett foreslås fjernet.

Foto: Erik Jenssen

Velferdsstasjonene, som huser fiskere i korte og hektiske sesonger representerer en møteplass for fiskere, sesongarbeidere i fiskeindustrien og lokalbefolkning for øvrig. Her kan fiskere få hvile, spise, vaske klær og dusje. De fleste velferdsstasjoner driftes på dugnad gjennom lokalt initiativ, og med et bortfall av delfinansieringen som denne støtten er, frykter Norges Kystfiskarlag at aktiviteten og følgelig fiskernes sosiale ordninger vil svekkes betydelig.

Det er særlig den minste kystflåten som vil rammes av regjeringens forslag til kutt i velferdsstasjoner, og aller mest de mange fremmedfiskerne som årlig for eksempel deltar i Lofotfisket og i Finnmarksfisket, og som bidrar til sysselsetting i mange lokalsamfunn.

Regjeringen begrunner kuttet i støtten til velferdsstasjonene med at behovet for disse er lavere enn tidligere. Dette til tross for at Norges Fiskarlag, som administrerer ordningen, siden 2015 har måttet etablere nye stasjoner som følge av manglende tjenestetilbud i flere fiskevær langs kysten. Vår erfaring er også at velferdstilbudet er etterspurt blant fiskere.

Det er også bekymringsfullt at støtten til selfangst og føringstilskudd fjernes. Føringstilskuddet har stor betydning for mange små mottaksstasjoner ute i distriktene. Søtten til selfangst er også av avgjørende betydning for å holde bestanden av sel tilstrekkelig nede. Ingen ønsker en ny selinvasjon langs kysten.