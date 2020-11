Ubåt kolliderte med oppdrettsanlegg

En av Forsvarets ubåter kolliderte i går med et oppdrettsanlegg i Ibestad i Troms og Finnmark. Ingen kom til skade i hendelsen.

Det er VG som melder dette.

Uhellet skjedde ved Kleiva Fiskefarm i Ibestad i Troms og Finnmark. Ubåten traff en fortøyningstrosse ved anlegget, og kuttet trossen.

Talsmann Ivar Moen ved Forsvarets operativet hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen til avisen.

– Den initiale vurderingen tilsier at det er ingen skader på ubåten eller personellet om bord, og da dette skjedde så meldte ubåten straks ifra og vi tok kontakt med oppdrettseier.

Marius Arvesen ved Kleiva fiskefarm understreker at skadene på anlegget er minimale.

– Det er brudd på en fortøyningsline, men det er ingen dramatikk rundt dette. Vi har nå inne et servicefartøy som retter opp skaden og situasjonen er under kontroll. Men anlegget har flere av disse, slik at skadene som er gjort fremstår umiddelbart som mindre skader, sier han.