Uforandret torskepris

Torskeprisen står på stedet hvil, mens seien går ned. Mandag er det nye priser.

Foto: Dag Erlandsen

Torsk står uendret på 21,25 kroner for størrelse 2,5-6 kg, sei går ned 20 øre til 9,20 kroner for størrelse over 2,3 kg. Årsaken til nedgangen i prisen på sei skyldes reduksjon i prisen som betales til fisker for både fersk og fryst sei.

- Minsteprisen på torsk er uforandret fra mandag 26. mars. Parametrene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen har vært såpass stabile siden forrige beregning at prisen står uforandret, skriver Norges Råfisklag. Prisene gjelder frem til 8. april.

12.03-25.03 26.03-08.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,00 22,00 Torsk 2,5-6,0 kg 21,25 21,25 Torsk 1,0-2,5 kg 20,00 20,00 Torsk under 1,0 kg 17,25 17,25 Rund Torsk over 9,0 kg 14,37 14,37 Torsk 3,7-9,0 kg 13,87 13,87 Torsk 1,5-3,7 kg 13,03 13,03 Torsk under 1,5 kg 11,20 11,20 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 17,87 17,87 Levendetorsk minst 2 kg 19,87 19,87 Levendetorsk 1-2 kg 12,87 12,87 Levendetorsk under 1 kg 9,37 9,37

Seiprisene: