- Uheldig for norsk torsk

En fransk dokumentar avslører at kinesiske filetfabrikker pumper vann og blekemiddel inn i norsk torsk.

Foto: Erik Jenssen

I en timelang dokumentar, som du kan se her tar kanalen France 5 opp hvordan norsk torsk blir til, og de mange ulike måtene den produseres før den havner på franske middagsbord. I tillegg til besøk på flere norske kjente filétfabrikker og båter, har kanalen også vært i Kina og på den kinesiske salgspaviljongen under den store sjømatmessa i Brussel.

Mens kanalen måtte snikfilme injiseringen av saltvann og fosfat på fabrikken, snakker selgerne på sjømatmessa helt åpent om at man som kunde kan få velge om man vil ha fisken helt naturell, eller om man vil ha den pumpet opp med ekstra vann – og bleket litt ekstra ved å tilsette fosfat i vannet.

Selv om fosfat er et tillatt tilsetningsstoff i EU, er reaksjonene på avsløringene ifølge NRK sterke.

Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Frankrike, Paal Frisvold, mener både praksisen og avsløringen av den, er uheldig selv om det ikke er norske produksjonsforhold som kritiseres.

– At saken får stor oppmerksomhet kan være uheldig for norsk torsks omdømme i Frankrike, derfor følger vi den tett, sier han til NRK.

– Undersøkelser viser for øvrig at norsk torsk har et solid omdømme i Frankrike og det er ikke norske produksjonsforhold som kritiseres i dokumentaren og skaper reaksjoner, sier Frisvold, som likevel mener Norge må holde godt i torsken som den sterke merkevaren den tross alt er.

- Det franske markedet er opptatt av kvaliteten på fisken de spiser, og vi ser at forbrukerne er opptatt av tydelig produktinformasjon, sier Paal Frisvold til NRK.