Underrapporterte 102 tonn

Den portugisiske tråleren som fredag ble oppbrakt til Svolvær for mangelfull rapportering i forhold til fangsten om bord, forlot havna søndag kveld.

Foto: Frode Adolfsen

Erik Jenssen

Tråleren «Santa Princesa» meldte seg fredag ved et av kontrollpunktene for exit fra norsk økonomisk sone, og ble rutinemessig kontrollert av «KV Harstad». Kystvakten mente båten hadde rapportert for lite fangst i forhold til hva de hadde i rommet, og båten ble tatt i arrest og oppbrakt til Svolvær, opplyser fiskerioffiser Nils Olav Larsen i Kystvakten.

Den 56 meter lange båten forlot søndag kveld etter å ha blitt ilagt et forelegg mot fartøyfører på kr. 20.000,- samt inndragning mot rederiet på 850.000,-

- Hverken fartøyføreren eller rederi har foreløpig tatt stilling til foreleggene, men det er stilt sikkerhet for foreleggene, opplyser politiinspektør Bjarte Walla.

- De har noen dagers betenkningstid på å akseptere reaksjonene, og om de ikke aksepterer forelegg og inndragning er det forhåndsberammet en sak for Lofoten tingrett i september, opplyser Walla.

Siktelsen lyder på underrapportering av 102 tonn fisk, hovedsakelig torsk, tatt i 13 trålhal i perioden 28. april til 6. mai.