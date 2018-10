Underskudd for Ilone og Arctic Harvest

Gikk 5,7 millioner i minus. Valutatap en av årsakene.

Foto: Foto: Erik Jenssen

Arctic Harvest på Ballstad melder om et underskudd på drifta på 5,724 millioner kroner. Tross underskuddet er det fortsatt optimisme i selskapet. I fjor eksporterte selskapet 60 tonn musling/ sneglekjøtt til Korea. Det ble også sendt avgårde 325 tonn levende snegler. I begrunnelsen for underskuddet skriver selskapet at en av årsakene er valutatap på pund sterling. Man peker også på en lang og kald vinter som kulminerte med mye sne som tinte på kort tid, og dermed førte til stor innblanding av ferskvann i havet der de høster.

Selskapets daglige leder Ilone Giske sier i pressmeldingen at deres britiske partnere forstår utviklingen i næringen og støtter virksomheten fullt ut. Hun sier også at det er utviklet nye produkter som er kommet på markedet nå i 2018. Ilone mener at selskapet nå går inn i en vekstperiode, og at man regner med å eksportere 100 tonn muslingkjøtt til Korea i år.