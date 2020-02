Ung Tana-fisker fikk støtte til båtkjøp

Sametinget har bevilget 300.000 kroner i tilskudd til selskapet Meron AS i Tana kommune. Ari Solbakk (25) skal bruke midlene til delfinansiering av båtkjøp.

Solbakk var med onkelen sin en sesong på havet og da bestemte han seg for at det er fisker han vil bli. Båten ble nylig hentet i Kjøllefjord, men selgeren er fra Porsanger. Han har fått fiskerimerket til båten fra Fiskeridirektoratet, men det er ennå ikke festet på fartøyet. Han regner med at de siste formalitetene ordnes i neste uke.

- Det blir først og fremst fiske etter torsk, hyse, sei og kongekrabbe, sier han til Kyst og Fjord.

Solbakk vil ha base i Torhop i Tana kommune. Nærmeste fiskekjøper er på Skjånes lenger ut i fjorden.

Båten er bygget en gang på 1970-tallet, men den ble ombygd og forlenget fra 9 til 10,65 meter for to år siden.

- Så mesteparten av den er helt nytt, slår den ferske båteieren fast.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener det er fint at Sametinget kan støtte unge voksne som vil satse stort.

– Det er svært gledelig at rekrutteringen til fiskeriene øker, og spesielt gledelig er det at unge folk satser. Det er viktig at Sametinget støtter opp om de som vil jobbe i fiskerinæringen. Slik satsning kan også gi andre ringvirkninger som for eksempel være med på å sikre samisk bosetning i kyststrøkene, sier Muotka.

Sametinget har økt sin satsing på primærnæringer i år, og har løftet maksimumsstøtten til brukte fartøy fra 200 000 kroner i 2019 til 300 000 kroner i 2020.