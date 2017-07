Ungdommen overtar bruket

Heretter er det ungdom som som dominere Båtsfjordbruket. I hvert fall de kommende to månedene.

Tradisjon tro fyller Båtsfjordbruket både mottaksavdelingen og filéthallen med lokal skoleungdom, mens den faste staben går inn i feriemodus.

31 skoleelever har fått ja til å drifte bruket. Mange av dem er etter hvert blitt veteraner med åtte-ni sommersesonger bak seg. Der betyr at de kan gå rett inn i produksjonen, uten særlig opplæring.

Stor pågang

Daglig leder Frank Kristiansen – som selv tilbrakte sommeren i studietiden på Båtsfjordbruket, er ikke i tvil om at ordningen som har vært praktisert i flere ti-år, har stor betydning både for bruket selv, samt ungdom som kan tjene gode penger i sommermånedene.

- Mottaket må vi uansett ha åpent. Da har Båtsfjordbruket likegodt valgt å kjøre full produksjon på filéten, ettersom det er mange arbeidsvillige ungdommer i Båtsfjord, sier Kristiansen.

Pågangen har nemlig vært så stor, at de har måtte takke nei til mange av dem som har meldt sin interesse. For sommerjobb ved Båtsfjordbruket er svært populært, siden de har muligheter til å spe på studiebudsjettene med en godt betalt feriejobb.

Viktig for alle

Med rikelig tilgang på råstoff, både fra kystflåten så vel som fra Bjørnøya, har Båtsfjordbruket i år et ekstra stort behov for å holde dørene åpne gjennom hele sommerferien.

- Fiskeriene er gode og det er viktig at fiskerne får drifte uten avbrudd. Derfor er ordningen som ble innført i Kjell Olaf Larsens tid, viktig for alle parter, sier Kristiansen.

Hvor lenge de har praktisert ordningen har han ikke oversikt over. Men ifølge veteranene på Båtsfjordbruket er det i hvert fall 20 år siden Båtsfjordbruket holdt før det stengt i fellesferien.

Gir bidrag

Nå er sommerskiftet rett nok ikke like effektivt som den ordinære staben. Frank Kristiansen er likevel ikke i tvil om at ungdommene i tillegg til å sørge for at de har åpent, også gir bedriften et positivt økonomisk bidrag.

Da ordningen ble satt i gang var det vel først og fremst ment som et rekrutteringsgrunnlag for Båtsfjord. Det vil si få ungdom tilbake til bygda etter endte studier.

- Men også bedriften sitter igjen med et lite økonomisk pluss – selv om det selvfølgelig er litt mer utfordrende produksjon enn normalt, sier Kristiansen.

Men blant sommertaben, har de mange som etter hvert har skaffet seg god erfaring.

- Vi har enkelte som har jobbet her åtte-ni somre. De glir selvsagt rett inn i produksjonen og vet hva de skal gjøre. Da kan det være litt mer utfordrende for de som kommer rett fra skolebenken hit for første gang uten noen forkunnskaper. Men etter en tid går det seg etter hvert til, og man kommer godt inn i skiftet, framholder Kristiansen.