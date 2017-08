Ungdomsfiske ga full lott

Kristian Fjellstad har fått tilbud om plass som vanlig mannskap etter å ha deltatt i Kvalsund kommunes sommerfiske for ungdom.

Foto: Therese Wahl

- Jeg har funnet ut at dette er et fritt og godt yrke, og at dette vil jeg holde på med. Ja, du finner ikke maken jobb til dette, slår 17-åringen fast med stor tilfredshet.

Gratis trening

Han har for få dager siden fått høre at rederiet han jobbet for under sommerens ungdomsfiske i Kvalsund gjerne ønsker ham som mannskap under det ordinære fisket. Et bedre budskap kunne ikke en skoletrøtt arbeidskraum ha ønsket seg.

Etter ungdomsskolen har han jobbet litt på en dagligvareforretning. For så vidt en OK jobb, men på langt nær så utfordrende som Kristian ønsker å ha det.

- Man bygger ikke mye muskulatur der for å si det sånn. Så jeg tenker at sjøen, den er gratis treningsstudio.

Fikk prøvd seg

Kristian sier han drømte om jobb på havet allerede for flere år siden, men at det ikke har vært så enkelt å få prøve om han dugde.

- Jeg var noen turer med en slektning, men jeg kom liksom ikke ordentlig i gang. Så organiserte jo Kvalsund kommune dette ungdomsfiskeprosjektet, og da fikk jeg jo prøvd meg både garnfiske og krabbefiske. Jeg skjønte at dette var en jobb jeg kunne gjøre.

- Jeg ble jo litt sjokka da jeg fikk høre at jeg var tilbudt plass hos, for det hadde jeg ikke forventa.

