Ungdomsfiskesuksess i Måsøy

Årets ungdomsfiske i Måsøy samlet åtte ungdommer, og en av dem fikk det såpass bra til at han gikk rett over i vanlig fiskerjobb.

Både i 2015 og 2016 var det vanskelig å få tak i båt og skipper, men i år fikk Måsøy det skikkelig til med to deltakende båter fra rederiet Printo AS.

Fisket foregikk fra 19. juni til 7. juli, og Even Johansen i Måsøys omstillingsselskap Måsøy i Vekst har allerede rukket å gjøre evalueringen:

- Jeg vil si at det var en suksess. Vi startet med en sikkerhetsdag der en førstehjelpsinstruktør fra ambulansetjenesten og en fra brannvesenet ga ungdommene en praktisk innføring. Og de fikk prøve overlevingsdrakt og hoppe i havet. Fisket foregikk med to linebåter der de åtte deltakerne ble fordelt fire og fire. Deretter ble båtlagene delt i egnerlag og fiskerlag som byttet plass annenhver dag, forteller Johansen.

Omstillingssjefen er strålende fornøyd med at en av deltakerne ble tilbudt plass om bord etter at de tre sommerjobbukene var over.

- Han skal vi hjelpe om bord i en egen båt hvis han ønsker det om noen år, slår Johansen fast.

Den nyslåtte fiskeren Niels Simonsen er storfornøyd med jobbtilbudet.

- Det var jo veldig bra at jeg fikk en sånn sjanse, jeg hadde ikke regna med dette, sier Simonsen.

Han har ikke søkt skole i år, og er derfor svært glad for muligheten til å jobbe.

- Om jeg bare får fortsette her, så vil jeg fiske. Jeg var usikker på om jeg egna meg på havet, og ville prøve. Men så trivdes jeg så godt at jeg ville fortsette. Jeg ville nok ikke fått en sjansen til å prøve meg hvis det ikke var for sommerfiskeprosjektet, sier Simonsen.

