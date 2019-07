Unge krefter berger gammel båt

Dette er historien om den unge Efjord-fiskeren som bygde seg egen båt i 1957. Og om M/S «Ternen» som nå reiser seg fra forfallet, og atter igjen har fått vann under kjølen.

– Han pappa han var en sånn mann som aldri kjøpte noe han kunne lage sjøl. Han laga også de verktøyan han trengte til båtbygginga, og han stima bordan sjøl, forteller Tove Anita Lillevåg om faren, Torstein Lillevåg.

Vi er i vakre Efjord i Ballangen kommune. Her i Lillevåg bor Tove, og her var det også at en stolt fisker i 1957 kunne sjøsette sin selvbygde båt. «En 21 fot prektig kravellbåt» var beskrivelsen den fikk i en avisartikkel i lokalavisa samme år. Båtbyggingen gikk ikke helt upåaktet hen, for det var ikke så vanlig at fiskerne bygde båtene sine selv.

Innovativ 27-åring

«Nybygget til Lillevåg skal være den første kravellbåt som er bygd i Efjord, og visstnok også den første i hele Lødingen kommune» står det å lese i den gamle avisartikkelen. Selv kalte Torstein Lillevåg båtbyggingen for «bare et lite eksperiment».

Kravell-bygging innebærer at ytterbordene ligger ved siden av hverandre som slett bordkledning, i motsetning til klinkbygging der bordene ligger utenpå hverandre.

Den innovative 27-åringen brukte til sammen seks måneder på båten, der han først laget seg en modell på én meter, og så utarbeidet arbeidstegninger fra denne. Han hadde svært lite snekkererfaring på dette tidspunktet, og fikk litt hjelp av sine to brødre.

Hadde egen slipp

Torstein vokste opp her i Lillevåg der foreldrene drev gårdsbruk. Selv ble han fiskerbonde der han var på slåttemarka om sommeren og på fiske vinterstid. Han stiftet familie, og ble far til to døtre. Etter hvert fikk han også fem barnebarn.

– Pappa hadde slipp nede i fjæra der også andre fikk ta opp båtene sine for båtpuss, motorskifte og reparasjoner. Jeg husker at det var mange som ringte til pappa for å få hjelp eller råd når de hadde problemer med båter. Han hjalp også til på båtbyggeriet i Lødingen, kan Tove fortelle.

I mange år var han på Lofotfiske med sjarken sin, der han fiska alene med juksa. Han var også sørover på sildefiske som mannskap på større båt. En periode jobbet han i Forsvaret, men måtte slutte der på grunn av hjertetrøbbel.

Ombygd i 1971

«Ternen» fungerte som skolebåt i en kort periode her inne på Efjorden. Det var før veien og E6-brua kom på 60-tallet. Da var de to mann om bord, en som førte båten, og en som rodde lettbåten med skoleungene til og fra land.

I 1971 ble «Ternen» ombygd der det ble lagt dekk og bygd nytt rorhus, samt at båten ble forlenget til 24 fot. Sabb semi- motoren på 5-9 hk ble byttet ut med en kraftigere på 6-12 hk av samme merke.

I 1981 var det slutt på fisket for Torstein, på grunn av hjerteinfarkt. Han hadde jo hatt hjerteproblemer tidligere også. I 2010 døde han. «Ternen» ble gitt bort, og slept til Gratangen.

Tove beskriver faren som klok, rolig og behersket.

– Han var stillferdig, en mann som ikke gjorde mye av seg, sier hun.

Fant «Ternen»

Nå hadde historien om «Ternen» også vært over, der den sto overlatt til seg selv, på land ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen. Hadde det ikke vært for en annen ung mann som kom forbi.

– Jeg var på Senja i påsken på besøk hos en kamerat. Vi kjørte oss en tur til Gratangen der vi fant en båt, i en snøskavel bak noen kontainere hos fartøyvernsenteret. Vi så at den var et bra utgangspunkt, sier Runar Paaske.

«Utgangspunktet» hans var M/S «Ternen», og kameraten var Frank Rønneberg som er flink med trearbeid. Runar tok noen telefoner for å finne fram til eierne, dette tok litt tid, men endte godt.

– Jeg fikk overta båten gratis, sier Runar, som er 21 år og kommer fra Fosen i Trøndelag.

Han er maskinist, akkurat ferdig med den toårige utdanningen ved Trondheim Fagskole. Og har fått seg hyre som maskinkadett i Olympic Shipping AS, et underselskap til Subsea, som for tiden opererer i Nederland og den engelske kanal.

Fem lange dager

«Ternen» var ikke i særlig bra stand der den sto så de to kameratene hadde knapp tid på seg.

– Fra vi kom dit hadde vi fem dager på oss til å få skroget i flytbar stand slik at vi kunne få slept båten fra Gratangen til Tovik hvor den skulle om bord på en lastebåt til Trondheim. Det ble fem lange dager. Etter at vi hadde fått den drevet opp, hadde vi asfaltmasse over drevet, og så bunnsmurte vi den, forteller Runar.

– De på fartøyvernsenteret var litt skeptiske i starten, men syntes vi hadde gjort en bra jobb med båten da den var klar til sjøsetting. De var happy for at noen kom og berga «Ternen», for de hadde ikke midler til å sette den i stand. Vi hadde et godt samarbeid der vi fikk låne det utstyret vi trengte, sier han.

Får nytt liv i Trondheim

Nå har «Ternen» fått kaiplass i Trondheim, der videre restaurering skal foretas.

– Vi skal ta overbygget og motoren fatt her i Trondheim. En dekksbjelke er dårlig, og det er litt råte i dekket. Så er det noen bord i vannlinja som også må skiftes. Ellers er skroget bra, det må bare oljes litt mer. Motoren er fastrusta. Vi skal legge den i kjemikaliebad og få den rengjort for rust. Den skal overhales der deler skal byttes ut. Om én måned kan jeg starte «Ternen» og dra på fjordtur med den, fastslår den driftige, nye eieren.

Men hvorfor overtok han det gamle oppussingsobjektet når han har både en daycruiser og en speedsjark i sitt eie fra før?

– Jeg liker gamle båter og motorer. Så er jeg da med i en liten gjeng entusiaster som har den 60 fots kutteren M/K «Tampen 1», bygd i 1902. Vi er mye ute på tur med den. Vi har verksted i Trondheim, forklarer den unge motormannen.

Takknemlig

M/S «Ternen» fikk opprettet sin egen facebook-gruppe 1. juni, der dens nye liv blir vel dokumentert i tekst og bilder.

Tove Lillevåg og resten av familien til båtbyggeren er både glad, takknemlig og rørt over at båten er berget.

– Det er helt fantastisk at «Ternen» blir restaurert! Jeg ønsker Runar Paaske masse lykke til videre med prosjektet! sier hun til slutt.