Unggutter satser på fiskeryrket

Vadsø har fått to nye fartøy i høst. Det er to unge vadsøværinger som nå er blitt fartøyredere. Mens Mats Lamo (22) i februar gikk til innkjøp av den 35 fot store «Blåmann», la Tor Einar Bietilæ (17) sin 34 fot store «Morild» til flytekaia i forrige uke.

Foto: Bjørn Hildonen

Bjørn Hildonen

Mens Tor Einar Bietilæ kjøpte sitt fartøy, bygget i 1975 og ombygget i 1984. for 350.000 kroner betalte Mats Lamo vel 700.000 kroner for sitt fartøy, bygget i 1980.

Fjerde generasjon

Tor Einar valgte å avslutte videregående etter første året for å satse på fiskeryrket. For unggutten var yrkesvalget naturlig. For han er fjerde generasjon Bietilæ som har valgt denne næringen.

Sitt første fartøy i Tor Einars eie ble kjøpt for ett år siden. Det viste seg fort at den 31 fots store «Reinnesbuen», bygd i 1977, ble for liten til den drifta Tor Einar ønsket, nemlig garndrift. Nå er den solgt med fiskerettighet til Mehamn for 550.000 kroner

At han valgte navnet «Morild» på sitt nye fartøy var ikke tilfeldig. For det fartøynavnet har Bietilæ-familien hatt på flere av sine fartøy fra midten av 1930-tallet. Det siste Bietilæ-fartøyet med navnet «Morild» hadde Tor Einars far, Oskar fra 2005 til 2013.

Stoltheten Tor Einar kjøpte i Kristiansund har de siste årene blitt benyttet som fritidsbåt, men har tidligere vært flere sesonger på Lofothavet.

Håper på krabbekvote

Mats Lamo har for så vidt også fiskeryrke-gener. Hans bestefar, Oskar Nilsen fra Langfjorden i Gamvik kommune er fisker.

- I hver ferie, fra jeg var 12-13 år, har jeg vært med bestefar på fiske i Langfjorden og Tanafjorden, med Skjånes som leveringssted. Nå var imidlertid ikke yrkesvalget som fisker gitt for min del. For etter videregående skole begynte jeg som mekaniker hos Autosalg i Vadsø. Tok fagbrev, men fant så ut at jeg skulle satse på et annet yrke, nemlig som fisker, et yrke som gir frihet og er spennende. Da det ved årsskiftet var et fartøy til salg, hjemmehørende i Torhop i Tana kommune, slo jeg til. Og med bestefar som mentor og mannskap har jeg i all vesentlig grad driftet for Skjånes. At jeg valgte bort mekanikeryrket, har jeg ikke angret på. Nå er jeg skipper på egen skute, sier Mats.

