Ungt mannskap

I to uker har ungdommer hatt plass på fiskebåter i kommunen i Nord-Troms.

Foto: Skjervøy kommune

Dette melder avisa Framtid i Nord (bak betalingsmur).

Gjennom Skjervøy kommunes ungdomsfiskeprosjekt har åtte ungdommer utøvd fiskeryrket i 14 dager. Johan E. Strøm (15) er en av dem.

– De to ukene har vært kjempeartig. Det er første gang jeg jobber på fiskebåt og jeg har likt det godt, sier Strøm, som har vært mannskap på Tom Einevolls båt «Karl Wolmar» de siste ukene.

– Vi har fisket småsei og har satt kveitevad. Vi har fått store kveiter. Den største var på 113 kilo, som vi tok onsdag. Ikke tvil om at mannskapet har syntes det har vært artig med så stor fangst. Da kom mobilene fram, smiler Einevoll.

– Jeg syns de har tatt ting ganske kjapt. De har blant annet blitt flinke til å egne kveitevad, sier Einevoll.

Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy, er glad for at dette har blitt realisert.

– Ja, det er utrolig bra. Det har vært givende å følge med, sier Albrigtsen.

– Vi hadde mange søkere til de åtte plassene, så vi måtte foreta en utvelging. Det er jo artig at plassene har vært såpass etterspurt. Vi har vært på besøk i de to niendeklassene på Skjervøy og et av hovedønskene er jo å rekruttere flere elever til fiske og fangst-linja på den videregående skolen, sier Albrigtsen til avisa.