Universitetet fortviler

Rektor Anne Husebekk sier at det er Universitetet i Tromsø som blir skadelidende etter at «Kronprins Haakon» ble satt ute av spill på ubestemt tid.

Nå ligger den i tørrdokk i Harstad og eieren ønsker i første omgang å skaffe seg oversikt med hensyn til skadeomfanget.

Isbryteren til 1,4 milliarder kroner ble døpt av prinsesse Ingrid Alexandra I november I fjor. Båten hadde deretter et tokt til Antarktis. Her var ikke Universitetet I Tromsø med.

– Planen var at vi skulle ta igjen for dette i løpet av sommeren og høst i år, og noe i 2020. Jeg vet ikke hvordan toktene er stokket framover. I så måte får det konsekvenser for forskningsprosjektene vi ønsker å gjennomføre, sier rektoren til nettstedet itromsø.

Bruken av fartøyet er delt mellom Universitetet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt, hvor UiT skal ha tilgang til flest toktdøgn.

– Hvis man for eksempel trenger reservedeler til reparasjonen, kan det ta lang tid å frakte disse til Harstad. Jeg er litt urolig for at dette kan ta tid.

– Under isbryting oppsto det en lekkasje i et av propellhusene. I utgangspunktet skulle ikke den isen vi traff på være til hinder. Isforholdene var innenfor det fartøyet er bygget for, og det skulle tålt den belastningen slik vi ser det, sier avdelingsdirektør og rederisjef ved Havforskningsinstituttet, Per Nieuwejaar.