Universitetet trekker seg

Universitetet i Tromsø har trukket seg som samarbeidspart i det omstridte oppdrettsprosjektet i Ullsfjorden.

Foto: Dag Erlanden

- Når det gjelder dette konkrete prosjektet, har vi stor forståelse for at det oppleves som omkamp på en kystsoneplan som er fremkommet gjennom brede og demokratiske prosesser. UiT har derfor valgt å ikke delta videre i dette prosjektet, skriver professor Torstein Pedersen, instituttleder Geir Rudolfsen og dekan Edel O. Elvevoll.

Brevet er et svar på et åpent brev om forskningsprosjektet, der lokalbefolkninga stilte spørsmål ved universitetets rolle. De tre peker på mange grunner til å gjennomføre et slikt prosjekt, men velger altså likevel å trekke seg, av hensyn til den demokratiske prosessen som er foretatt rundt kystsoneplanen i området.

