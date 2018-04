Uoffisiell verdensrekord

17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

315 kilo torsketunger er etter alt å dømme det meste som noen gang har vært skåret på én dag. Slikt blir det penger av; dagslønn på 12600 kroner og timeslønn på 1400 kroner. Arbeidsdagen var på ni timer.

Den forrige rekorden ble satt i 2016 og lød på 301 kilo, skriver Lofotposten.

Jørgen, som går andreåret på teknisk og industriell produksjon i Bodø, regner med å komme opp i to tonn før han må tilbake til skolen. Han har skjært tunger siden han var syv, og planen er klar: Han skal ha bil.

- Jeg må skryte av fiskebruket John Greger AS. De har laget et eget rom til oss der vi kan arbeide i ståhøyde og har det helt perfekt. Hadde de ikke tilrettelagt det så flott for oss så hadde jeg aldri greid så mye. John Greger AS er best her på Røst til å tilrettelegge for tungeskjæring, roser 17-åringen.