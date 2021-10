Upresist om PD-vaksiner

I en artikkel hos Kyst og Fjord 24. august under tittelen «Nye helseproblemer for laksen» ble det referert fra et foredrag i regi av forskningsinstitusjonen Nofima under Aqua Nor-messen. Problemstillingen seniorforsker Grete Bæverfjord viste til i dette foredraget var koblingen mellom ryggradsdeformiteter hos laks og vaksiner mot sykdommen PD.

Det artikkelen ikke belyser, er at forskningen til Bæverfjord og hennes kollegaer tar utgangspunkt i en bestemt type PD-vaksine. Bæverfjord sa deres forskning har sett etter sammenhenger i såkalte olje-adjuvanterte vaksiner tilsatt et PD-komponent. Bæverfjord fortalte at det var to bestemte olje-adjuvanterte vaksiner fra to ulike produsenter som dannet grunnlaget for Nofimas undersøkelser.

Det er viktig å understreke at det finnes andre vaksineteknologier på det norske markedet for bekjempelse av PD, i tillegg til de olje-adjuvanterte vaksinene. Artikkelen til Kyst og Fjord blir derfor upresis og skjærer alle under samme kam når problemet omtales som «PD-vaksinen».

Legemiddelprodusenten Elanco har siden 2017 hatt markedsføringstillatelse i Norge for en DNA-vaksine i bekjempelse av PD-sykdom hos laks. Denne teknologien skiller seg vesentlig fra olje-adjuvanterte vaksiner. I Norge er flere hundre millioner laks blitt injisert med denne vaksinen, men det foreligger ikke forskning som påviser sammenheng med korsstingsdeformiteter. I en uttalelse fra Veterinærinstituttet fra oktober 2020 ble det understreket at PD-vaksiner som ikke er olje-adjuvanterte «assosieres ikke eller i liten grad» med ryggradsdeformiteter. Dette bygger opp under at det finnes velfungerende vaksineteknologi i bekjempelse mot PD i Norge. Bæverfjord understreket også i innledningen og avslutningsvis i foredraget den sentrale betydningen vaksiner har hatt i bekjempelsen av sykdom hos laks.