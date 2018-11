- Useriøst oppdretts-nei

Mens motstanderne av åpent oppdrett i sjø jubler over Tromsø kommunes nei til åpne anlegg i sjø, karakteriserer Lerøys representant vedtaket som useriøst.

Foto: Lerøy

Etter forslag fra MDG vedtok Ap, SV, Rødt og MDG i Tromsø onsdag denne uka å si nei til etablering av nye, åpne oppdrettsanlegg i sjø. De ønsker heller ikke å forlenge tillatelsene for åpne anlegg den dagen tillatelsene går ut. Kommunestyrets vedtak skjedde ifølge avisa Itromsø (abonnement) ute særskilt debatt på akkurat dette punktet, men som en av mange punkter i byens nye klima- og miljøplan.

Ifølge Aps gruppeleder Jarle Heitmann har man ingen oversikt over konsekvensene dersom et slikt vedtak skulle bety stopp for dagens drift av oppdrettsanleggene som befinner seg i Tromsø kommune.

- Det er mange ulike meninger om dette, men det er i tråd med vårt program, som vi vedtok i helga. Når da MDG fremmet et slikt forslag, var det naturlig for oss å støtte det, sier Heitmann til avisa.

Slik lyder det faktiske vedtaket: “Tromsø kommune tillater ikke flere oppdrettskonsesjoner og eksisterende konsesjoner forlenges ikke uten at det drives i lukkede anlegg”

Naturvernforbundets Silje Lundberg jubler over vedtaket, og peker på en oppdrettsnæring som har vokst seg stadig større uten å løse de store miljøproblemene de skaper.

- Det er en nødvendighet at politikerne tar kontroll over disse. Vi jubler for kommunestyrets vedtak. Dette er et viktig og modig vedtak først og fremst for miljøet i fjordene våre, men også for oppdrettsnæringa, som får insentiv til å utvikle seg i en miljøvennlig retning. Dette er et banebrytende vedtak i Norge og kan bety en helt ny oppdrettspolitikk hvor miljøet står i forsetet, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Konserndirektør for Lerøys havbruksvirksomhet, Stig Nilsen sier til avisa Nordlys at kommunen her utviser dårlig forståelse av sin rolle i havbruksforvaltningen.

- Vedtaket går så langt ut over lovverket kommunen skal forholde seg til, at det blir useriøst. Dette er et vedtak som er så dårlig forankret i lovverket at det ikke kan bli stående som et endelig vedtak fra Tromsø kommune. Jeg er bekymret for hvordan et slikt vedtak kan komme ut fra intet. Det viser at vi som næring har en jobb med å gi kommunene, som spiller en viktig rolle i arealforvaltningen, kunnskap om næringa, sier Nilsen til avisa.

- Jeg kan ikke se at vedtaket om lukking av havbruksanlegg i kommunen hører til kommunens forvaltningskompetanse og ordlyden kan tyde på at dette er et vedtak gjort uten at man har satt seg inn i de ulike forvaltningsnivå sin myndighet og ansvarsområder, sier Nilsen.

- Det er derfor overraskende at en kommune på Tromsøs størrelse ser ut til å ha fattet et vedtak som strekker seg utover det plan- og bygningsloven gir dem anledning til. I Norge har vi sektormyndigheter med fagkompetanse som forvalter de ulike tillatelsene. Dette vedtaket utfordrer forvaltningssystemet slik det i dag er organisert, og skaper usikkerhet i befolkningen rundt hvem som skal forvalte de ulike delene av regelverket, sier Nilsen til Nordlys.