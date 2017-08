Usikre sildepriser

Utsiktene for sildeprisene er høyst usikre. I utgangspunktet vil nesteårs kvotekutt automatisk ha gitt prisvekst, men bransjeanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank AB, mener det ikke er noen automatikk.

Foto: Kystvakten

I en kronikk på sildelagets hjemmeside skriver Egeness at prisfallet på sild hittil i år er ikke større enn den historiske sammenhengen mellom endring i kvote og påfølgende endring i førstehåndspris. Det er imidlertid stor usikkerhet om den videre prisutviklingen i år. Reduserte kvoter neste år og flåtens muligheter til å flekse deler av årets kvote til neste år, antyder høyere priser. Et stort restkvantum, flere markedsutfordringer og forventninger om en sterkere krone kan imidlertid trekke prisen ytterligere nedover.

Global vekst

Tall fra Pelagic Fish Forum antyder at den globale fangsten av atlantisk sild vil øke med 19 prosent til 1,912 millioner tonn i 2017. Bakgrunnen for kvoteøkningen er metoderevisjon av bestandsvurderingen, en sterk 2013-årsklasse som har kommet inn i fisket og det faktum at Norge ensidig økte sin andel av totalkvoten for NVG-sild fra 61 til 67 prosent i 2017. Fordi andre kyststater ikke har redusert sin andel tilsvarende, er sildefisket større enn hva det internasjonale havforskningsinstituttet (ICES) anbefaler. Hvis vi kun ser på norske kvoter, falt kvotene på nordsjøsild med 5 prosent til 145 282 tonn i 2017, mens NVG-silda økte med 124 prosent til 432 748 tonn. Det gir en økning i norske sildekvoter på over 60 prosent.

Utfordrende marked

Parallelt med økt tilførsel, er det store utfordringer i tradisjonelle markeder for fryst rund sild som Russland, Nigeria, Ukraina og Egypt som følge av importforbud på vestlige matvarer, fallende oljepriser, sosiale konflikter og redusert kjøpekraft på grunn av endret pengepolitikk. Konsekvensen er prisfall, fordi mye av kvoteøkningen enten må selges i et begrenset antall filetmarkeder (Polen, Tyskland, Hviterussland og Litauen) eller i utfordrende markeder for hel sild. Samtidig er prisene på avskjær lavere enn i fjor, på grunn av økt tilførsel av pelagisk fisk til mel og oljeproduksjon globalt.