Ut mot ministeren

- Hvis Per Sandberg endrer regler med henvisning til hva Fiskarlaget ønsker, bør han gjøre det i flere saker. Det sier Jan Fredriksen, leder i Nordland Fylkes Fiskarlag. Årsmøtet 2017 er i gang.

- Jeg registrerer at fiskeriministeren, da han endret på kvotetaket, uttrykte at det var ut fra et ønske fra Norges Fiskarlag. Det er bra at fiskeriministre følger organisasjonens syn, men hvorfor gjøre det bare i en enkelt sak? Hvorfor gjorde han det ikke i instrukssaken, kravet om stans i raudåtefisket og i mange andre saker, spurte Fredriksen, som etterlyser samhold og bred enighet, både i organisasjonen og på Stortinget.

- Jeg mener at næringen må samle seg om det regelverket som gjelder i struktursaken, ellers kan en lett oppleve beslutninger fra politisk hold som næringen slett ikke er tjent med. Uenighet innad i fiskarlaget kan lett bli brukt som unnskylding for å innføre ordninger som ingen er tjent med, sa Fredriksen og fortsatte:

- Hvis det er noe vi i næringen trenger så er det langsiktige rammebetingelser. Det er store investeringer som gjøres og vi kan ikke leve med stadige endringer i viktige og avgjørende rammebetingelser. Jeg vil derfor poengtere at viktige fiskeripolitiske beslutninger bør komme som et resultat av brede forlik i Stortinget eller i det minste være godt forankret i de største politiske partiene.