Utdyper Båtsfjord havn

Rett over nyttår tar Kystverket fatt på Båtsfjord havn. Havna blir ni meter dyp på det meste. Jobben avsluttes sommeren 2018.

Foto: Dag Erlandsen

Dybden i havna er i dag fra fire til syv meter, og skal bli fra fem til ni meter. Arbeidet, som er estimert til 100 millioner kroner, innebærer stor anleggsvirksomhet i og rundt havna i Båtsfjord de neste 18 månedene.

– Det har forekommet flere grunnberøringer ved levering av fisk til mottakene i Båtsfjord. Utdypingen av havna bedrer forholdene for større båter ved leveranser til fiskemottakene, med sikrere manøvrering og tryggere adkomst til kaiene. Utdypingen gir også et større liggeareal for kystfiskeflåten. Dette bidrar til økt marin verdiskaping og regional utvikling, forteller prosjektleder Asbjørn Dehlin i Kystverket.

Forurensede masser

Selv om selve utdypingsarbeidet ikke har startet ennå, er prosjektet godt i gang. Entreprenør Per Aarsleff A/S og Kystverkets byggeledelse etablerte seg i Båtsfjord i september, der de frem til nå har gjort nødvendige forberedelser, dokumentasjonsarbeid, etablert brakkerigg og klargjort strandkantdeponi for forurensede masser.

– Det er påvist forurensning i øvre sediment sjikt i hele tiltaksområdet. Forurensede masser skal legges i to strandkantdeponi med et areal på til sammen 19 000 kvadratmeter, forklarer Dehlin. Disse nye områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune og er regulert til industriformål.

Det er opprettet en SMS-tjeneste for de som ønsket å bli varslet om sprengningene en time i forveien.

Tall og fakta

Prosjektet inneholder følgende tiltak:

• Mudring forurensede masser

• Etablering av to strandkantdeponi på til sammen et areal på ca. 19 000 m2

• Utdyping ytre Fomabukta til - 9 m

• Utdyping indre Fomabukta til - 5 og - 7 m

• Utdyping Neptunbukta til - 9 m

• Utdyping sørlige kaiområde (dampskibskai/Norway Seafoods) til - 9 m

• Utdyping Simagrunnen til - 11 m