Utenlandske fartøy fisker over grensen

«Det foregår hvitvasking av fisk», konkluderes det i Kystvaktas årsrapport. Og de kan ingenting gjøre med det.

Selv om den norske Kystvakta vet at EU-fiskere fanger ulovlig fisk i norsk økonomisk sone, har de ingen mulighet til å gripe inn. Det fremkommer i Kystvaktas siste årsrapport.

I årsrapporten som ABC Nyheter har fått innsyn i (datert 25. februar) heter det at utfordringene for fisket i Nordsjøen «er ulovlig utkast, innblanding av fisk under minstemål og at det foregår hvitvasking av fisk fra Norges økonomiske sone (NØS) og EU-sonen (britisk og dansk)».

– – Vi ser innimellom at fartøy fisker på vår side uten å rapportere det, bekrefter også Kystvaktas sjef, flaggkommandør Ottar Haugen.

Redusert kapasitet har ført til at «kontrollen med uttaket av fisk ute på åpent hav ikke er tilstrekkelig i forhold til forsvarlig forvaltning. Dette er svært uheldig spesielt siden det er her utenlandske fartøy er i fiske», heter det i årsrapporten. Med andre ord sier man at man ikke har ressurser i kystvakta til å ta opp kampen mot hvitvasking av fisk.

I rapporten står det også at det slik at det er «utfordringer i kontrollen av fartøy som kan fiske på begge sider av midtlinjen i Skagerrak, da det fortsatt er ulikt regelverk på hver side av denne».