Utfordrende fisk, men nå vil forskerne hjelpe

Vanskelig å fange, kan overopphete, tåler ikke sjø. Dette er bare noen av utfordringene med fangst på verdens største tunfisk, makrellstørjen.

Det norske fisket etter makrellstørje nærmer seg slutten for i år, med rundt en fjerdedel av kvoten på 239 tonn fanget. Flere har opplevd lav gevinst på innsatsen.

Fangstforsker Manu Sistiaga har vært med ringnotbåten «Vibeke Helene» for å dokumentere fiskeriet og finne utfordringene. Målet er å bidra med forskning og utvikling.

Fisken i overflaten er vanskelig

Toktet startet ved Måløy i slutten av september og dekket området mellom Værlandet og Sandsøya. De fant raskt fisk, noe som i seg selv kan være vanskelig.

– Fiskernes erfaring er at fisken som viser seg i overflaten, beveger seg svært raskt. Det var fisk de først og fremst så på sonaren som lot seg fange med not, forteller Sistiaga.

Forskeren opplevde fire bomkast der fisken rømte ut av nota, samt to treff. På det første kastet tok mannskapet 24 makrellstørjer med en snittvekt på rundt 230 kilo. Dagen etter tok de 29 størjer med snittvekt på 260 kilo.

Blir lagt forsiktig på teppe

Å holde god kvalitet på fiskekjøttet er ingen enkel oppgave. Kvaliteten påvirker prisen fiskerne får.

– Fiskerne snurper sammen nota og løftar en og en størje om bord på tykke tepper. Det er for at de ikke skal få skader på skinnet. Fiskene ble bløgget og behandlet med japansk ikejime-teknikk, sier Sistiaga.

Ikejime er å tre inn en stålwire i ryggraden for å ødelegge fiskens sentralnervesystem. Resultatet er at musklene slapper av og ikkee produserer melkesyre. Dødsstivheten blir dermed utsett.

– Jeg er imponert over den effektive jobbingen til fiskerne, legger han til.

Må kjøles raskt for ikke å overopphete

Fisken blir deretter lagt på kjøletank. Makrellstørja må kjøler ned raskt.

Kjempetunfisken kan dykke til tusen meter og har hele Atlanteren som lekegrind. For å tåle de ulike miljøene, har fisken en enorm forbrenning og høyere kroppstemperatur enn omgivelsene. Litt som en varmblodshest.

– Når fisken blir utsatt for stress og samtidig tatt opp av det kjølende sjøvannet, er det fare for at fisken overopphetes, og rett og slett «svir» kjøttet. På fiskemottaket tar spesialister prøver av kjøttet før de gir kvalitetskarakter, forteller Sistiaga.

Fisken tåler ikke sjø

Når fiskerne først har størjen på kjøletanken, er det om å gjøre å unngå sjøgang.

– Størjene tåler slingring veldig dårlig. De blir hvite på skinnet og får lavere salgsverdi, sier Sistiaga.

Han har notert følgende erfaringer fra turen samt inntrykk fra fiskerne selv:

Fiskerne etterlyser mer kunnskapsdeling, erfaringer og utstyr.

Kontrolløren som var med frå ICCAT mente de norske båtene må gå raskere for å omringe fisken og unngå bomkast. I Middelhavet holder tunfiskbåtane 10 knop, mot 7-8 knop her.

Kontrolløren mente også at det vil være bedre å bruke båt i stedet for drivanker for å strekke nota bakover.

Fiskerne på «Vibeke Helene» mente størjenøtene fra 70-talet ikke er tilpasset dagens båter og fiskeri, og etterlyser mer samarbeid om moderne design.

I dårlig vær er det vanskeligere å oppnå ønsket kvalitet på fisken, og det er høyere risiko for uhell om bord.

Skipper på en linebåt forteller at de ikke fikk fisk tross forsøk med ulike typer dødt agn. (Levende agn er forbudt i Norge. Det er utbredt i kommersielt stangfiske etter makrellstørje i andre land.)

Avgrenset, nytt salgsapparat og komplisert logistikk gjør det vanskelig å oppnå priser som veier opp for ressursbruken.

Vil finne bedre lagringsmetoder

Makrellstørjefisket er et sesongfiskeri der store enkeltfangster driver ned både pris og kvalitet.

Forsker Manu Sistiaga mener frysing gjør det mulig å forsyne markedet mer gradvis.

– Dersom fisken er fryst til -60 grader, holder den kvaliteten i ti år. På -40 grader holder den én måned. Men containere som holder -60 grader bruker freongass, som er forbudt i Norge. Kan vi finne alternativ? spør han.

Vil forske mer

Levendelagring er også en mulighet som forskerne er nysgjerrige på. Det vil kunne gi topp kvalitet over tid.

– Vi ønsker uansett et møte med både fiskrene og Fiskeridirektoratet for å kartlegge flere problemstillinger før vi går videre med konkrete prosjekt, sier fangstforskar Sistiaga.