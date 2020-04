- Utfordringen er i logistikken

Møreforskning har hatt et prosjekt gående for å utvikle nye redskaper innen norsk rekefangst samt å videreutvikle denne delen av de norske fiskeriene. – Utfordringen er å få til en god logistikk for denne type fangst, mener fisker Jo Inge Hesjevik i Porsanger.