Utlyser mer enn hundre blokker

Mer enn hundre blokker kan bli åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Norskehavet, dersom olje- og energiminister Terje Søviknes får det som han vil.

Foto: ENI-Norge

- Helt vilt, mener miljøbevegelsen.

Basert på nominasjoner fra 22 selskaper foreslår Olje- og energidepartementet å utlyse hele 93 blokker i Barentshavet og ytterligere ni blokker i Norskehavet i den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel, melder Norsk Telegrambyrå.

- Dette blir en skikkelig Barentshav-runde. For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet. Dette er et veldig tydelig signal om at vi satser i nord, sier Søviknes til nyhetsbyrået.

De ligger langt mot nord, ja tett på halvparten av feltene i Barentshavet ligger nord for Norges nordligste oljefunn Wisting. Det er tretti mil nord for Hammerfest.

Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.

-Det er et veldig spennende område som ligger i vestre del av Barentshavet. Det er viktig å få utforsket dette området, og vi forholder oss til 65-kilometersgrensen mot Bjørnøya. Dette er innenfor forvaltningsplanen og følger føringene som Stortinget tidligere har gitt. Vi tar også hensyn til avtalen med Venstre og KrF. Det er ingenting i dette som går ut over det som er åpnet og tydeliggjort som petroleumsområde, sier Søviknes til NTB.

Miljøvernerne reagerer kraftig.

- Dette er helt vilt. Søviknes teppebomber både Barentshavet, Iskanten og Bjørnøya med nye oljefelt helt uten hensyn til klima eller miljøkonsekvenser. Dette understreker nok en gang behovet for vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål som har som mål å tvinge staten til å se klima og olje i sammenheng, ikke som to forskjellige saker, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.

- Erfaringene fra 23. runde viser at det bare er Statoil og Lundin som ønsker å bruke penger i disse områdene. Dette er den minst fokuserte utlysningen jeg noensinne har sett. Det virker som om regjeringen nå gjør alt de kan for å tekkes oljeselskapene, sier Gullowsen til samme nyhetsbyrå.