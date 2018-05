Utlyser ny konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet har utlyst årets konsesjonsrunde i forhåndsdefinerte områder, med betydelige utvidelser vestover i Barentshavet.

Foto: Oljedirektoratet

- Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en viktig del av dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig i de best kjente leteområdene. TFO-området omfatter størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel, og utvides når petroleumsfaglige vurderinger tilsier at det er hensiktsmessig.

- Nye letemuligheter er helt avgjørende for at nye funn gjøres. Nye funn er viktig for langsiktig verdiskaping, sysselsetting og statlige inntekter fra norsk sokkel. En bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk er derfor å legge til rette for at oljeselskapene fortsetter en sikker og effektiv leteaktivitet i Norge, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes.

I TFO 2018 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 103 blokker. Av disse ligger 47 i Norskehavet og 56 i Barentshavet. Utvidelsen omfatter hovedsakelig blokker vest i Norskehavet og øst for det eksisterende TFO-arealet i Barentshavet.

- I årets runde har vi gjort en betydelig utvidelse av TFO-området for best å legge til rette for en god, helhetlig utvikling av norsk sokkel, og da særlig av aktiviteten i Barentshavet der utvidelsen er størst, fortsetter Søviknes.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 4. september 2018 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2019.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Se kart over områdene her.